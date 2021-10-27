Набор реагентов АмплиСенс HCV-Монитор-FL для определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР 50 опр. ТУ 9398-035-01897593-2012 TR-V1-P-M ФСР 2007/00577 от 10.04.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АмплиСенс HCV-Монитор-FL для определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР 50 опр. ТУ 9398-035-01897593-2012 TR-V1-P-M ФСР 2007/00577 от 10.04.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия- Реагенты диагностические