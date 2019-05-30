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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями / Покрытие кровельное защитное Изопласт ЭКП-5
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Покрытие кровельное защитное Изопласт ЭКП-5

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Покрытие кровельное защитное Изопласт ЭКП-5- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями
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    Покрытие кровельное защитное Изопласт ЭКП-5

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 403
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    Единица измерения:
    М²
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    Поставщики
    • ООО "АСТРУМ СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      341,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      403
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      403c НДС

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