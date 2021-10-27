Набор реагентов Раствор красителя Диахим-ЦитоСтейн-ГМ для цитологических исследований Гематоксилин Майера 250МЛ ТУ 9398-058-27428909-2012 ФСР 2012/14181 от 11.01.2016 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Раствор красителя Диахим-ЦитоСтейн-ГМ для цитологических исследований Гематоксилин Майера 250МЛ ТУ 9398-058-27428909-2012 ФСР 2012/14181 от 11.01.2016 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия- Реагенты диагностические