Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р Азур-Эозин по Романовскому профессионал 6000 опр. 1000МЛ ФСР 2008/02341 от 30.12.2015 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия
Набор реагентов Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р Азур-Эозин по Романовскому профессионал 6000 опр. 1000МЛ ФСР 2008/02341 от 30.12.2015 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р Азур-Эозин по Романовскому профессионал 6000 опр. 1000МЛ ФСР 2008/02341 от 30.12.2015 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия- Реагенты диагностические