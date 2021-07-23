Водонагреватель проточный закрытый ЭВПЗ-15 15КВТ 380В 330х220х540ММ ТУ РБ 14478107.007-94
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 30372₽
Элемент нагревательный ТЭН-60-А13/2.5-J-220-Ф2 R30 2500ВТ 220В нержавеющая сталь штуцер G1/2"
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 1050₽
Водонагреватель электрический настенный Тавиа ЭВАД 15/1.25 15Л 1.25КВТ 220В ТУ 3468-001-47950217-99
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 26700₽
Водонагреватель накопительный настенный Ariston ABS Pro R 30 V Slim 30Л 1.5КВТ 230В 588х353х383ММ 3704028
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Водонагреватель косвенного нагрева накопительный электрический настенный Thermex ER 150V 150Л 1.5КВТ белый нержавеющая сталь 452х575х239ММ
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 52080₽
Водонагреватель накопительный настенный Electrolux EWH 10 Rival O 10Л 1.5КВТ 220В +75ГРАД ЦЕЛЬС белый нержавеющая сталь 380х270х270ММ
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 6000₽
Водонагреватель накопительный настенный Thermex RZB 80-L 80Л 2КВТ 220В 1000х500х270ММ
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Водонагреватель электрический настенный Thermex RZB 80F 80Л 2.0КВТ +75ГРАД ЦЕЛЬС
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Не указана
Водонагреватель накопительный настенный Ariston ABS Andris R 30OR 30Л 1.5КВТ 447х447х410ММ
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 15576₽
Водонагреватель Thermex ESS 30V Silverheat
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 5000₽
Водонагреватель вертикальный прямоугольный настенный Thermex IF 30V pro 30Л 2.5КВТ 230В +75ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 452х587х239ММ
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 27600₽
Водонагреватель настенный Ariston ABSE VLS PRO INOX PW 100 100Л 6БАР 1.5/2.5КВТ 230В +80ГРАД ЦЕЛЬС brush metall 1256х511х275ММ
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
от 42000₽