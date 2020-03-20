Доска обрезная сосна 1 сорт 25*100*6000ММ Гост 8486-86

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска обрезная сосна 1 сорт 25*100*6000ММ Гост 8486-86- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные