Доска офисная магнитно-маркерная поворотная BoardSYS алюминиевая рама лаковое покрытие 100х180СМ

Цена без НДС, руб.
17038,53
Спецификация
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
Характеристики
Доска магнитно-маркерная 100х180см, вращающаяся на 360 градусов, на роликах, с лаковым покрытием.
Простой и удобный узел фиксации позволяет установить полотно доски под произвольным углом.
Стойки имеют поворотные колесные опоры, что позволяет легко перекатить магнитно-маркерную доску.
В комплекте крепление для монтажа и полочка для принадлежностей.
Для письма использовать специальные маркеры для магнитно-маркерных досок (см. вкладку расходные материалы).
Покрытие магнитно-маркерной доски имеет возможность крепления информации при помощи магнитов, при удалении записей используются только специальные губки-стиратели в комбинации со специализированным спреем, для более тщательной очистки полотна (см. вкладку расходные материалы).
Гарантия 12мес.
Комплектация:
- гайка М-6 - 8шт
- болт М-6 - 8шт
- шайба М-6 - 8шт
- винт барашек М8-40 - 1шт
- опора колесная со стопором - 2шт
- опора колесная без стопора - 2шт
- заглушка 20х40 - 4шт
- гайка М8 - 4шт
- схема сборки - 1шт
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край