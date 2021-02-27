Доска офисная магнитно-маркерная поворотная BoardSYS алюминиевая рама лаковое покрытие 100х180СМ

Характеристики

Доска магнитно-маркерная 100х180см, вращающаяся на 360 градусов, на роликах, с лаковым покрытием. Простой и удобный узел фиксации позволяет установить полотно доски под произвольным углом. Стойки имеют поворотные колесные опоры, что позволяет легко перекатить магнитно-маркерную доску. В комплекте крепление для монтажа и полочка для принадлежностей. Для письма использовать специальные маркеры для магнитно-маркерных досок (см. вкладку расходные материалы). Покрытие магнитно-маркерной доски имеет возможность крепления информации при помощи магнитов, при удалении записей используются только специальные губки-стиратели в комбинации со специализированным спреем, для более тщательной очистки полотна (см. вкладку расходные материалы). Гарантия 12мес. Комплектация: - гайка М-6 - 8шт - болт М-6 - 8шт - шайба М-6 - 8шт - винт барашек М8-40 - 1шт - опора колесная со стопором - 2шт - опора колесная без стопора - 2шт - заглушка 20х40 - 4шт - гайка М8 - 4шт - схема сборки - 1шт