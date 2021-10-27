Набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А и гриппа В 55 опр. R-V36-Mod ФСР 2009/05010 от 12.10.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А и гриппа В 55 опр. R-V36-Mod ФСР 2009/05010 от 12.10.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия- Реагенты диагностические