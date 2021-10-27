Набор реагентов Диахим-Набор для окраски по Граму для окраски мазков по методу Грама 100 определений ТУ 9398-019-27428909-2008 ФСР 2009/04160 от 11.01.2016 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Диахим-Набор для окраски по Граму для окраски мазков по методу Грама 100 определений ТУ 9398-019-27428909-2008 ФСР 2009/04160 от 11.01.2016 1027804846684 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия- Реагенты диагностические