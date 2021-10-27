Набор реагентов ВЕТА-ХГЧ общий реагент для анализатора Architecti для определения бета-ХГЧ 100 определений 7K7825 ФСЗ 2008/00116 от 12.02.2008 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВЕТА-ХГЧ общий реагент для анализатора Architecti для определения бета-ХГЧ 100 определений 7K7825 ФСЗ 2008/00116 от 12.02.2008 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические