Набор реагентов Architect Ферритин реагент для анализатора Architect i/AxSYM для определения ферритина 500 опр. 8МЛ 7K5935 ФСЗ 2011/10303 от 27.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Architect Ферритин реагент для анализатора Architect i/AxSYM для определения ферритина 500 опр. 8МЛ 7K5935 ФСЗ 2011/10303 от 27.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические