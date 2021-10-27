Набор реагентов Антитела к митохондриям для анализатора Alegria для определения антител к митохондриям 24 опр. 416-2160-24 ФСЗ 2012/11770 от 20.03.2012 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Антитела к митохондриям для анализатора Alegria для определения антител к митохондриям 24 опр. 416-2160-24 ФСЗ 2012/11770 от 20.03.2012 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия- Реагенты диагностические