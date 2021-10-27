Набор реагентов ARCHITECT анти-НСV контроли для анализатора иммунохимического ARCHITECT i для определения анти-HCV 2*8МЛ 6C3710 ФСЗ 2009/04340 от 28.08.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ARCHITECT анти-НСV контроли для анализатора иммунохимического ARCHITECT i для определения анти-HCV 2*8МЛ 6C3710 ФСЗ 2009/04340 от 28.08.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические