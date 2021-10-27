Набор реагентов Краснуха, lgG для анализатора Architect i1000sr/i2000sr для определения количества lgG антител к вирусу краснухи 100 определений 6C1728 ФСЗ 2008/02931 от 30.06.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Краснуха, lgG для анализатора Architect i1000sr/i2000sr для определения количества lgG антител к вирусу краснухи 100 определений 6C1728 ФСЗ 2008/02931 от 30.06.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические