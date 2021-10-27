Набор реагентов ГепатитИФА-HBsAg для анализатора иммуноферментного для определения антигена вируса гепатита В 96 определений ТУ 9398-218-98539446-2010 200-16 ФСР 2011/12131 от 17.10.2011 ООО "Компания Алкор Био" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ГепатитИФА-HBsAg для анализатора иммуноферментного для определения антигена вируса гепатита В 96 определений ТУ 9398-218-98539446-2010 200-16 ФСР 2011/12131 от 17.10.2011 ООО "Компания Алкор Био" Россия- Реагенты диагностические