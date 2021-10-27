Набор реагентов Вектогеп Е-IgG для определения иммуноглобина класса G к вирусу гепатита Е 96 определений ТУ 9398-562-23548172-2016 D-1056 РЗН 2017/5869 от 19.06.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп Е-IgG для определения иммуноглобина класса G к вирусу гепатита Е 96 определений ТУ 9398-562-23548172-2016 D-1056 РЗН 2017/5869 от 19.06.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические