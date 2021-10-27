Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Вектогеп Е-IgG для определения иммуноглобина класса G к вирусу гепатита Е 96 определений ТУ 9398-562-23548172-2016 D-1056 РЗН 2017/5869 от 19.06.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Вектогеп Е-IgG для определения иммуноглобина класса G к вирусу гепатита Е 96 определений ТУ 9398-562-23548172-2016 D-1056 РЗН 2017/5869 от 19.06.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп Е-IgG для определения иммуноглобина класса G к вирусу гепатита Е 96 определений ТУ 9398-562-23548172-2016 D-1056 РЗН 2017/5869 от 19.06.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    5
    Набор реагентов Вектогеп Е-IgG для определения иммуноглобина класса G к вирусу гепатита Е 96 определений ТУ 9398-562-23548172-2016 D-1056 РЗН 2017/5869 от 19.06.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛАБИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG для определения иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis 96 определений 1964
    Реагенты диагностические
    от 4501,2
    В корзину
    Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG для определения иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis 96 определений 1964
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Hb A1c CALIBRATORS для электрофореза 1.2МЛ 4755 Себиа С.А. Франция
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Got для анализатора Konelab для определения АсАт 160 определений 981771 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов GPO-PAP д/опред. триглицеридов в сыворотке и плазме крови 250МЛ №1 C23.5.50 ООО "НПФ "АБРИС+"
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Фосфор для анализатора Beckman Coulter AU для определения фосфора 200МЛ 6222 Бекмен Культер Инк. США
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Гормон биоинтактный (паратгормон) PTH (1-84) д/опред. паратгормона 100 определений №1 05608546190
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов ФОСФОР-УФ- UTS д/анализатора д/опред. фосфора 100 определений ФС-024-100 ООО "ЭЙЛИТОН" Россия фл. №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Фоновый картридж для анализатора AQT90 FLEX 942-962 ФСЗ 2010/06268 от 26.06.2015 Радиометр Медикал АпС Дания
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов ГонадотропинИФА-ФСГ для определения фолликулостимулирующего гормона 96 определений 100-06 ФСР 2011/11313 от 15.02.2018 ООО "Компания Алкор Био" Россия
    Реагенты диагностические
    от 4191,66
    В корзину
    Набор реагентов God-Pod для анализатора Konelab для определения глюкозы 240МЛ 981780 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Фолликулостимулирующий гормон калибратор для анализатора Architecti для определения ФСГ 8МЛ 7K7501 ФСЗ 2008/00116 от 12.02.2008 Эбботт Лабораториз Б.В. Нидерланды
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить