Девелопер D2459640 для Ricoh MP2014D/AD

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Девелопер D2459640 для Ricoh MP2014D/AD- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства