Набор реагентов ARCHITECT Toxo IgM Reagent Kit для анализатора иммунохимического ARCHITECT i для определения IgM антитела к токсоплазме 100 определений 6C2025 ФСЗ 2010/06204 22.08.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ARCHITECT Toxo IgM Reagent Kit для анализатора иммунохимического ARCHITECT i для определения IgM антитела к токсоплазме 100 определений 6C2025 ФСЗ 2010/06204 22.08.2017 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические