Набор реагентов HemosIL VWF: RCo для анализатора ACL для определения фактора Виллебранда Rco 22.4МЛ 20300900 ФСЗ 2011/09128 от 15.03.2011 Инструментэйшн Лаборатори С.П.А. Италия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов HemosIL VWF: RCo для анализатора ACL для определения фактора Виллебранда Rco 22.4МЛ 20300900 ФСЗ 2011/09128 от 15.03.2011 Инструментэйшн Лаборатори С.П.А. Италия- Реагенты диагностические