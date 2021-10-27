Набор реагентов Смесь аллергеннов фруктов для определения иммуноглобина класса Е 26 опр. 300-33 fm17 ФСР 2011/12177 от 28.02.2012 ООО "Компания Алкор Био" Россия Биотинилированные

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Смесь аллергеннов фруктов для определения иммуноглобина класса Е 26 опр. 300-33 fm17 ФСР 2011/12177 от 28.02.2012 ООО "Компания Алкор Био" Россия Биотинилированные- Реагенты диагностические