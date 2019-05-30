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    Главная / Торговый портал / Бумага светонепроницаемая / Бумага неактичная светонепроницаемая черная 240ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага неактичная светонепроницаемая черная 240ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага неактичная светонепроницаемая черная 240ММ- Бумага светонепроницаемая
    13
    Бумага неактичная светонепроницаемая черная 240ММ

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    Цена
    от 350
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЛИТАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      296,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС

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