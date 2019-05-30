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    Главная / Торговый портал / Бумага типографская / Бумага мелованная типографская 62х94см 250 г/м2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага мелованная типографская 62х94см 250 г/м2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага мелованная типографская 62х94см 250 г/м2- Бумага типографская
    12
    Бумага мелованная типографская 62х94см 250 г/м2

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    Цена
    от 17,7
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИксПи"
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      Цена без НДС, руб.
      15
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17,7
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17,7c НДС

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