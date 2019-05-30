Бумага для копировально-множительной техники Xerox Perfect Print A3 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
Не указана
Бумага крепированная д/стерилизации 800ММх250М 55г/м2 рулон №1
Бумага техническая прочая
от 5150₽
Бумага диаграммная рулонная ЛПВ-100 реестр.№ 2866 СПбФДБ (144 м2) с круглыми перфорационными отверстиями по одной стороне ленты и овальными перфорационными отверстиями по другой стороне ленты(тип II)с диаграммной сеткой с прямыми вертикальными линиями отсчета времени с симметричными полями с шириной поля записи 100мм ГОСТ 7826-93
Бумага диаграммная
от 43,16₽
Бумага для копировально-множительной техники Ballet Premier А3 80Г/М² 161ПРОЦ 500ЛИСТ Bal.Prem.A3_M
Бумага для аппаратов и приборов
от 250₽
Бумага для копировально-множительной техники в рулонах Xerox 620ММх75М 003R93239
Бумага для аппаратов и приборов
Не указана
Бумага для копировально-множительной техники Color Copy DC164510 А4 220Г/М² 250ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
Не указана
Бумага для копировально-множительной техники IQ Allround А3 80Г/М² 0.107ММ 162ПРОЦ 500ЛИСТ 794805 ГОСТ Р 57641-2017
Бумага для аппаратов и приборов
от 479,34₽
Бумага дизайнерская Fedrigoni Nettuno Blu Navy темно-синий 72х101СМ 280г/м2
Бумага офсетная
Не указана
Бумага для ЭКГ рулон №1 110х30х12ММ Лента регистрац. бумажн. тепл. 4036 с сеткой Геолинк 3-х кан
Бумага специального назначения
от 99₽
Бумага для копировально-множительной техники IQ Allround А3 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ 154011 ГОСТ Р 57641-2017
Бумага для аппаратов и приборов
от 316,56₽
Бумага офисная Ballet Brilliant А4 210х297ММ 80Г/М2 500ЛИСТ
Бумага для аппаратов и приборов
от 358₽
Бумага для ЭКГ МАС 1200ST 150 листов №1 210х300ММ Лента регистрац. бумажн. тепл.
Бумага специального назначения
от 557,4₽