Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 0.51ММ медный одножильный 4 пары Cat 5e

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 0.51ММ медный одножильный 4 пары Cat 5e- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки