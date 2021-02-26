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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Фотобарабан Brother DR-2335 черный 12000 страниц для HLL2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW/MFCL2700DW/2720DW/2740DW
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фотобарабан Brother DR-2335 черный 12000 страниц для HLL2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW/MFCL2700DW/2720DW/2740DW

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Brother DR-2335 черный 12000 страниц для HLL2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW/MFCL2700DW/2720DW/2740DW- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Фотобарабан Brother DR-2335 черный 12000 страниц для HLL2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW/MFCL2700DW/2720DW/2740DW

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    Цена
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    Поставщики
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5690
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5690c НДС
    • ООО "ТРАНСЛИНК ЛТД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5690
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5690c НДС
    • ООО ТД "Д-МАРК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5690
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5690c НДС
    • ООО "ТИГРИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5690
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5690c НДС
    • ООО "НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5690
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5690c НДС
    • ООО "МАРКЕТПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4822,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5690
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5690c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4610
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5532
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      5532c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДИКО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4661,01
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5500
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Барабан Brother HL-L2300DR/DCP-L2500DR/MFC-L2700DWR (О) DR-2335
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5500c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4640
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5475,2
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5475,2c НДС
    • ООО "КВЕРТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4418,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5214
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5214c НДС
    • ООО "ПРАЙМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4381,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5170
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5170c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4337
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5117,66
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5117,66c НДС
    • ООО "СКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4321,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5099
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5099c НДС
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4177,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4929
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4929c НДС
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4067,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4800
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4800c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4045,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4774
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4774c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4045,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4774
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4774c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4045,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4774
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4774c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4045,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4774
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4774c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4045,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4774
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4774c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4045,76
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4774
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4774c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3977,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4693,2
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4693,2c НДС
    • ООО "АСТРОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3389,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4000
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4000c НДС
    • ООО "АЙТИ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      889,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1050
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1050c НДС

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