Фотобарабан Brother DR-2335 черный 12000 страниц для HLL2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW/MFCL2700DW/2720DW/2740DW

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Brother DR-2335 черный 12000 страниц для HLL2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW/MFCL2700DW/2720DW/2740DW- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства