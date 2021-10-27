Набор реагентов Глюкоза для анализатора Beckman Coulter AU для определения глюкозы 200МЛ OSR6221 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза для анализатора Beckman Coulter AU для определения глюкозы 200МЛ OSR6221 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США- Реагенты диагностические