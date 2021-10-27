Набор реагентов BIOLINE HBsAg для определения антигена вируса гепатита В 100 определений 01FK11W ФСЗ 2008/00091 от 27.02.2014 Стандарт Диагностикс Инк Южная Корея

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов BIOLINE HBsAg для определения антигена вируса гепатита В 100 определений 01FK11W ФСЗ 2008/00091 от 27.02.2014 Стандарт Диагностикс Инк Южная Корея- Реагенты диагностические