Набор реагентов Креатинкиназа-Ново для анализатора биохимического для определения креатинкиназы 50МЛ ТУ 9398-307-23548172-2011 В-8086 ФСР 2012/13120 от 18.05.2017 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия жидкая форма

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Креатинкиназа-Ново для анализатора биохимического для определения креатинкиназы 50МЛ ТУ 9398-307-23548172-2011 В-8086 ФСР 2012/13120 от 18.05.2017 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия жидкая форма- Реагенты диагностические