Набор реагентов Протеин-Ново для анализатора биохимического для определения общего белка 500МЛ ТУ 9398-631-23548172-2016 В-8012 РЗН 2017/6080 от 08.08.2017 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Протеин-Ново для анализатора биохимического для определения общего белка 500МЛ ТУ 9398-631-23548172-2016 В-8012 РЗН 2017/6080 от 08.08.2017 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические