Набор реагентов Общий белок (Total Protein) для анализаторов Beckman Coulter AU для определения общего белка 200МЛ OSR6132 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Общий белок (Total Protein) для анализаторов Beckman Coulter AU для определения общего белка 200МЛ OSR6132 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США- Реагенты диагностические