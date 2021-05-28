Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Части и принадлежности станков для обработки металлов / Вал приводной на передвижение моста крана комплект из вала, обоймы и шестерни.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вал приводной на передвижение моста крана комплект из вала, обоймы и шестерни.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вал приводной на передвижение моста крана комплект из вала, обоймы и шестерни.- Части и принадлежности станков для обработки металлов
    7
    Вал приводной на передвижение моста крана комплект из вала, обоймы и шестерни.

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 38390,41
    В корзину
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "Каскад-Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31992,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38390,41
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Вал приводной на передвижение моста крана, комплект из вала, обоймы и шестерни.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38390,41c НДС

    Похожие товары

    Центр вращающийся упорный А-1-5-У
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 7489,96
    В корзину
    Муфта привода продольного перемещения оси X 400V.79.040-11 для станка фрезерно-расточного с ЧПУ
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 28800
    В корзину
    Шарико-винтовая передача ШВП НО.20.42.08.001 695х544х25ММ
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 35100
    В корзину
    Патрон сверлильный 3-х кулачковый ПС-16 3-16ММ ГОСТ 8522-79
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 648
    В корзину
    Сервопривод Siemens 6FC5447-0AA01-0AA0
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 498000
    В корзину
    Патрон сверлильный с ключом Sekira ПС-10 В12 1.5-10ММ 00-00010108
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 30000
    В корзину
    Патрон сверлильный бесключевой самозажимной SP-16 В16
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 2488,8
    В корзину
    Патрон сверлильный бесключевой самозажимной SP-06 В10
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 16440
    В корзину
    Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПС-10 В10 ПСС-10 В12 1-10ММ JO510
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 3000
    В корзину
    Станция смазки 16Д20.401000.000 ООО "ПЗСО" ГОСТ 12.2.009-99
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 20460
    В корзину
    Система смазки 1Н983.68.000 СБ ООО "ПЗСО" ГОСТ 12.2.009-99
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 24528
    В корзину
    Переходник конус Морзе/Weldon 1-2
    Части и принадлежности станков для обработки металлов
    от 594,13
    В корзину
    Позвонить