Набор реагентов HAPTOGLOBIN для анализаторов Beckman Coulter AU для определения гаптоглобина 84МЛ OSR6165 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов HAPTOGLOBIN для анализаторов Beckman Coulter AU для определения гаптоглобина 84МЛ OSR6165 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США- Реагенты диагностические