Набор реагентов АмплиСенс HBV-FL для определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР 112 опр ТУ 9398-030-01897593-2012 R-V5-Mod ФСР 2007/00585 от 10.04.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АмплиСенс HBV-FL для определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР 112 опр ТУ 9398-030-01897593-2012 R-V5-Mod ФСР 2007/00585 от 10.04.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия- Реагенты диагностические