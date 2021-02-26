Запасная часть для оргтехники Ролик Fax Стандарт для факсов из термобумаги , 210ММ (диаметр 30-32ММ, намотка 15М, втулка 12ММ)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Ролик Fax Стандарт для факсов из термобумаги , 210ММ (диаметр 30-32ММ, намотка 15М, втулка 12ММ)- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства