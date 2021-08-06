Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним МилаЛаб-ИФА-АНТИ-HCV Набор реагентов иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С менее 100 мкл не более 2 часов выше 99,5% 99,5% 99,0% не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

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