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    Главная / Торговый портал / Препараты диагностические / Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM Набор реагентов иммуноферментная для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-HCV скрининга менее 100 мкл не более 2 часов 99,5% С-455 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM Набор реагентов иммуноферментная для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-HCV скрининга менее 100 мкл не более 2 часов 99,5% С-455 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM Набор реагентов иммуноферментная для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-HCV скрининга менее 100 мкл не более 2 часов 99,5% С-455 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия- Препараты диагностические
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    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM Набор реагентов иммуноферментная для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-HCV скрининга менее 100 мкл не более 2 часов 99,5% С-455 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

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    Цена
    от 14300
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    Поставщики
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      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      14300
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14300c НДС

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