Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-НВsAg-0,01 Набор реагентов иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В не более 100 мкл не более 2 часов не менее 14 суток не более 0,03 МЕ/мл 99,7% не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

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