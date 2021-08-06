Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HBsAg Набор реагентов иммуноферментная для качественного и количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В не более 100 мкл 2 часов общего времени инкубаций не менее 3 часов В-551 Цветовая кодировка реагентов Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HBsAg Набор реагентов иммуноферментная для качественного и количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В не более 100 мкл 2 часов общего времени инкубаций не менее 3 часов В-551 Цветовая кодировка реагентов Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия- Препараты диагностические