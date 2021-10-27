Набор реагентов ГепатитИФА-анти-HCV для анализатора иммуноферментного для определения антител к вирусу гепатита С 96 определений ТУ 9398-240-98539446-2011 200-25 ФСР 2012/13238 от 22.02.2017 1057810090953 ООО "Компания Алкор Био" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ГепатитИФА-анти-HCV для анализатора иммуноферментного для определения антител к вирусу гепатита С 96 определений ТУ 9398-240-98539446-2011 200-25 ФСР 2012/13238 от 22.02.2017 1057810090953 ООО "Компания Алкор Био" Россия- Реагенты диагностические