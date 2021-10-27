Набор реагентов Высокочувствительный Тропонин I для анализатора Architect i1000sr/i2000sr для определения высокочувствительного сердечного тропонина-1 500 опр. 3Р2536 РЗН 2014/1637 от 20.05.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Высокочувствительный Тропонин I для анализатора Architect i1000sr/i2000sr для определения высокочувствительного сердечного тропонина-1 500 опр. 3Р2536 РЗН 2014/1637 от 20.05.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические