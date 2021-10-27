Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Высокочувствительный Тропонин I для анализатора Architect i1000sr/i2000sr для определения высокочувствительного сердечного тропонина-1 500 опр. 3Р2536 РЗН 2014/1637 от 20.05.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США
Набор реагентов Высокочувствительный Тропонин I для анализатора Architect i1000sr/i2000sr для определения высокочувствительного сердечного тропонина-1 500 опр. 3Р2536 РЗН 2014/1637 от 20.05.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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