Набор реагентов D-димер-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации D-димера в плазме крови человека 12х8 определений ТУ 9398-459-23548172-2013 D-9120 РЗН 2014/1395 от 25.03.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов D-димер-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации D-димера в плазме крови человека 12х8 определений ТУ 9398-459-23548172-2013 D-9120 РЗН 2014/1395 от 25.03.2017 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические