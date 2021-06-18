Цена без НДС, руб.
1691,66
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник настольный Трансвит Гермес черный
три степени свободы плафона,
пять степеней свободы светильника,
сенсорное включение,
металлический пантограф,
металлическая струбцина,
световой поток 650 Лм,
нейтральный белый свет,
светодиоды Samsung и Оптоган.
Срок службы до 30 000 часов. Замена лампы не предусмотрена.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край