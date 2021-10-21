Печь микроволновая Midea АM820CMF 800ВТ 20Л электронное управление серебристый 442x358x257ММ 11КГ

Характеристики

Микроволновая печь Midea АM820CMF Торговая марка: Midea Объем полезный: 20 литр Мощность микроволн: 800 Вт Тип управления: электронный Внутреннее покрытие: эмалированное Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Нет Цвет корпуса: черный Размеры (ДхШхВ): 442x358x257 мм Блокировка от детей: Да Вес: 11 кг Гарантийный срок: 12 мес Дисплей: Да Открывание дверцы: ручка Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Автоприготовление: Да Автоматический разогрев: Нет Страна происхождения: Беларусь Автоматическое поддержание температуры: Нет Количество автоматических программ: 8 Диаметр поддона: 255 мм