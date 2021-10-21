Печь микроволновая Midea АM820CMF 800ВТ 20Л электронное управление серебристый 442x358x257ММ 11КГ

Цена без НДС, руб.
4991,66
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Микроволновая печь Midea АM820CMF
Торговая марка: Midea
Объем полезный: 20 литр
Мощность микроволн: 800 Вт
Тип управления: электронный
Внутреннее покрытие: эмалированное
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Нет
Цвет корпуса: черный
Размеры (ДхШхВ): 442x358x257 мм
Блокировка от детей: Да
Вес: 11 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Дисплей: Да
Открывание дверцы: ручка
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Да
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Автоприготовление: Да
Автоматический разогрев: Нет
Страна происхождения: Беларусь
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Количество автоматических программ: 8
Диаметр поддона: 255 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край