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    Главная / Торговый портал / Печи микроволновые / Печь микроволновая Midea АM820CMF 800ВТ 20Л электронное управление серебристый 442x358x257ММ 11КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Печь микроволновая Midea АM820CMF 800ВТ 20Л электронное управление серебристый 442x358x257ММ 11КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь микроволновая Midea АM820CMF 800ВТ 20Л электронное управление серебристый 442x358x257ММ 11КГ- Печи микроволновые
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    Печь микроволновая Midea АM820CMF 800ВТ 20Л электронное управление серебристый 442x358x257ММ 11КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5990
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    Единица измерения:
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    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      36000c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      14400c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10133,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12160,01
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12160,01c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9960
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9960c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9840
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
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      9840c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена без НДС, руб.
      5087,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6003
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6003c НДС
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5087,28
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6003
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6003c НДС
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
      4991,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Микроволновая печь Midea АM820CMF Торговая марка: Midea Объем полезный: 20 литр Мощность микроволн: 800 Вт Тип управления: электронный Внутреннее покрытие: эмалированное Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Нет Цвет корпуса: черный Размеры (ДхШхВ): 442x358x257 мм Блокировка от детей: Да Вес: 11 кг Гарантийный срок: 12 мес Дисплей: Да Открывание дверцы: ручка Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Автоприготовление: Да Автоматический разогрев: Нет Страна происхождения: Беларусь Автоматическое поддержание температуры: Нет Количество автоматических программ: 8 Диаметр поддона: 255 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      5990c НДС
      Цена актуальна до

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