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    Главная / Торговый портал / Электрочайники / Электрочайник Bosch TWK 7601 1.7ЛИТР(ДМ³) пластик
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электрочайник Bosch TWK 7601 1.7ЛИТР(ДМ³) пластик

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрочайник Bosch TWK 7601 1.7ЛИТР(ДМ³) пластик- Электрочайники
    12
    Электрочайник Bosch TWK 7601 1.7ЛИТР(ДМ³) пластик

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    Цена
    от 1872
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
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      7000c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3600
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      1
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      2475
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      2400
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      0.0
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      2400
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      2400c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      1864,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2200,7
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2200,7c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1686,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Электрический чайник Bosch TWK 7601 из пластика — вместительная модель для использования в большой семье. Объем — 1,7 литра. Отличается скоростью закипания, устойчивостью к накипи. Благодаря скрытому нагревательному элементу и автоматическому отключению при достижении водой температуры 100 градусов модель прослужит долго. Ручка выполнена из пластика, что предотвращает вероятность случайного ожога. Чайник оснащен устойчивой и надежной базой и возможностью радиального поворота на 360 градусов — это предохраняет контактные элементы от возможного повреждения.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1990c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1686,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Электрический чайник Bosch TWK 7601 из пластика — вместительная модель для использования в большой семье. Объем — 1,7 литра. Отличается скоростью закипания, устойчивостью к накипи. Благодаря скрытому нагревательному элементу и автоматическому отключению при достижении водой температуры 100 градусов модель прослужит долго. Ручка выполнена из пластика, что предотвращает вероятность случайного ожога. Чайник оснащен устойчивой и надежной базой и возможностью радиального поворота на 360 градусов — это предохраняет контактные элементы от возможного повреждения.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1990c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1686,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Электрический чайник Bosch TWK 7601 из пластика — вместительная модель для использования в большой семье. Объем — 1,7 литра. Отличается скоростью закипания, устойчивостью к накипи. Благодаря скрытому нагревательному элементу и автоматическому отключению при достижении водой температуры 100 градусов модель прослужит долго. Ручка выполнена из пластика, что предотвращает вероятность случайного ожога. Чайник оснащен устойчивой и надежной базой и возможностью радиального поворота на 360 градусов — это предохраняет контактные элементы от возможного повреждения.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1990c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1686,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Электрический чайник Bosch TWK 7601 из пластика — вместительная модель для использования в большой семье. Объем — 1,7 литра. Отличается скоростью закипания, устойчивостью к накипи. Благодаря скрытому нагревательному элементу и автоматическому отключению при достижении водой температуры 100 градусов модель прослужит долго. Ручка выполнена из пластика, что предотвращает вероятность случайного ожога. Чайник оснащен устойчивой и надежной базой и возможностью радиального поворота на 360 градусов — это предохраняет контактные элементы от возможного повреждения.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1990c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1686,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Электрический чайник Bosch TWK 7601 из пластика — вместительная модель для использования в большой семье. Объем — 1,7 литра. Отличается скоростью закипания, устойчивостью к накипи. Благодаря скрытому нагревательному элементу и автоматическому отключению при достижении водой температуры 100 градусов модель прослужит долго. Ручка выполнена из пластика, что предотвращает вероятность случайного ожога. Чайник оснащен устойчивой и надежной базой и возможностью радиального поворота на 360 градусов — это предохраняет контактные элементы от возможного повреждения.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1990c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1686,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1990
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Электрический чайник Bosch TWK 7601 из пластика — вместительная модель для использования в большой семье. Объем — 1,7 литра. Отличается скоростью закипания, устойчивостью к накипи. Благодаря скрытому нагревательному элементу и автоматическому отключению при достижении водой температуры 100 градусов модель прослужит долго. Ручка выполнена из пластика, что предотвращает вероятность случайного ожога. Чайник оснащен устойчивой и надежной базой и возможностью радиального поворота на 360 градусов — это предохраняет контактные элементы от возможного повреждения.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1990c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1586,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1872
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      0
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      1872c НДС
    • ООО "ОФИСЛЭНД"
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      Цена без НДС, руб.
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Спецификация
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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