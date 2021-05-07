Характеристики

Электрический чайник Bosch TWK 7601 из пластика — вместительная модель для использования в большой семье. Объем — 1,7 литра. Отличается скоростью закипания, устойчивостью к накипи. Благодаря скрытому нагревательному элементу и автоматическому отключению при достижении водой температуры 100 градусов модель прослужит долго. Ручка выполнена из пластика, что предотвращает вероятность случайного ожога. Чайник оснащен устойчивой и надежной базой и возможностью радиального поворота на 360 градусов — это предохраняет контактные элементы от возможного повреждения.