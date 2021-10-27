Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Наборы реагентов in vitro для биохимических исследований
Набор мультикалибраторов (Autocal), Кат.№13160, 4х5 мл. Хуман Гезельшафт фюр Биокемика унд Диагностика мбХ, Федеративная Республика Германия. Состав набора: лиофилизированный мультикалибратор на основе сыворотки человека. Назначение: Для калибровки автоанализаторов в клинической биохимии. Аттестовано около 30 методов для реагентов производства Human. Фасовка: 4х5 мл. Стабильность после разведения: при температуре хранения +2...8°С - 7 дней, при -20°С - 1 месяц; при комнатной температуре (+15...25°С) - 8 часов.