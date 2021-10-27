Набор реагентов Материнская контрольная сыворотка (SERO Maternal Health Control-Early) Серо АС для анализатора AutoDELFIA для мониторинга исследования в первом триместре беременности 18МЛ 3015-0010 ФСЗ 2010/07441 от 22.07.2010 Норвегия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Материнская контрольная сыворотка (SERO Maternal Health Control-Early) Серо АС для анализатора AutoDELFIA для мониторинга исследования в первом триместре беременности 18МЛ 3015-0010 ФСЗ 2010/07441 от 22.07.2010 Норвегия- Реагенты диагностические