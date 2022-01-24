Нож Graphtec для резки материала толщиной от 0,25мм до 0,5мм CB15U

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Нож Graphtec для резки материала толщиной от 0,25мм до 0,5мм CB15U- Части и принадлежности прочих офисных машин