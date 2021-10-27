Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов LDL Cholesterol liquicolor для определения холестерина низкой плотности 160 определений 84МЛ 10094 Human GmbH Германия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов LDL Cholesterol liquicolor для определения холестерина низкой плотности 160 определений 84МЛ 10094 Human GmbH Германия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов LDL Cholesterol liquicolor для определения холестерина низкой плотности 160 определений 84МЛ 10094 Human GmbH Германия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    20
    Набор реагентов LDL Cholesterol liquicolor для определения холестерина низкой плотности 160 определений 84МЛ 10094 Human GmbH Германия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 25000
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛАБИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      73880,08
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      81268,09
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      LDL Cholesterol liquicolor 84мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПНП №1 10094;Изг. - Хуман ГмбХ (ГЕРМАНИЯ)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      81268,09c НДС
    • ООО "ПОЛИМЕДСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27675
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      30442,5
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30442,5c НДС
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28130
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      28130
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor) (вид 146120), Кат.№10094, 80 мл. 160 тестов. Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Кол-во исследований: 160. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: в диапазоне от не более 0 до не менее 25,8 ммоль/л. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат, калибратор. Калибратор - лиофилизат, концентрация указана на этикетке флакона. Реагенты готовы к использованию. Фасовка: 1х60 мл; 1х20 мл; 1х4 мл. Стабильность реагентов после вскрытия: при температуре хранения +2...8°С – не менее 1 месяца.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28130c НДС
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27675
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      27675
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor) (вид 146120), Кат. №10094, 80 мл. 160 тестов. Производство HUMAN Gesellschaft für Biochemica und D iagnostica mbH, Германия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27675c НДС
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23318,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      25650
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор хим. реактивов (без осаждения) д/определения липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови. HUMAN IMP кат.№10094. Состав набора на 160 опр:1х60 мл; 1х20 мл; 1х4 мл. HUMAN, Германия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25650c НДС
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      25000
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      25000c НДС
    • ООО "ЛАБИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов для определения IgG антител к вирусу краснухи (ElecsysRubellaIgG)
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения глюкозы в крови 500МЛ 11504 БиоСистемс С.А. Испания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения глюкозы с отолуиндом 100 определений 2.5МЛ В-11061 Эко-сервис НПЦ Россия t 2-8C №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови 250МЛ №1 С11.5.50 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения анти-HCV для анализатора иммунохимического ARCHITECT i 500 опр. 6С3737
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения альбумина/микроальбумина 2х60МЛ/2х15МЛ №1 22324
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения альфа-амилазы в крови и моче R1 4х16, R2 4х5 AY3805 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для опред.С-пептида 200 опр. 10381450 Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения альфа-амилазы в крови и моче Аналитикон Биотекнолоджиз АГ Германия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для окрашивания мазков по Грамму 100 определений ООО "НИЦФ"
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену 100МЛ
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для иммуногистохим. исследований антитела к рецепторам эстрогена 6F11 1 NCL-L-ER-6F11/2 2мл Лейка Биосистем Ньюкасл Лтд Великобритания мышиные моноклональные
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить