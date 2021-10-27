Набор реагентов для промывки пробозаборника и ISE-блока Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA 4х29МЛ/0,3г; 4х10МЛ 10660RA ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для промывки пробозаборника и ISE-блока Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA 4х29МЛ/0,3г; 4х10МЛ 10660RA ФСЗ 2008/02833 от 11.11.2008 США- Реагенты диагностические