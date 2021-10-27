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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ВектоВЭБ-VCA-IgG стрип д/опред. IgG к VCА вируса Эпштейна-Барр 12х8 определений D-2184
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов ВектоВЭБ-VCA-IgG стрип д/опред. IgG к VCА вируса Эпштейна-Барр 12х8 определений D-2184

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоВЭБ-VCA-IgG стрип д/опред. IgG к VCА вируса Эпштейна-Барр 12х8 определений D-2184- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
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    Набор реагентов ВектоВЭБ-VCA-IgG стрип д/опред. IgG к VCА вируса Эпштейна-Барр 12х8 определений D-2184

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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