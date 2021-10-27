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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Вектогеп А – IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита А 96 определений D-0352 t 2-8C
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Вектогеп А – IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита А 96 определений D-0352 t 2-8C

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп А – IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита А 96 определений D-0352 t 2-8C- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    37
    Набор реагентов Вектогеп А – IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита А 96 определений D-0352 t 2-8C

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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