Набор реагентов Вектогеп А – IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита А 96 определений D-0352 t 2-8C
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп А – IgM д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита А 96 определений D-0352 t 2-8C- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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